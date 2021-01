Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a decis ca Mirel Palada trebuie sa ii plateasca lui Goțiu 5.000 de euro daune morale.Sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel.Dosarul in care Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, este cercetat pentru lovirea senatorului USR Mihai Goțiu, a fost trimis in…

- Sociologul Mirel Palada a fost condamnat vineri de Judecatoria Sectorului 1 București la 9 luni de inchisoare cu amanarea executarii in dosarul deschis dupa ce l-a batut pe senatorul USR Mihai Goțiu intr-o emisiune la B1TV. Momentul scandalului:

- Un antrenor de tenis din Alba urmeaza sa iși petreaca urmatorii 5 ani din viața dupa gratii, dupa ce a fost acuzat ca a violat o eleva minora. Astfel, potrivit Curții de Apel Alba, joi, 17.12.2020, in dosarul penal cunoscut opiniei publice ca dosarul antrenorului de tenis din Alba acuzat... Articolul…

- Primarul comunei Pades, Mihaita Troaca (PSD), a fost condamnat de Tribunalul Gorj la o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Faptele s-au petrecut intre anii 2009 si 2012. Sentinta nu e definitiva.

- Un barbat din localitatea buzoiana Grebanu a fost condamnat la un an de inchisoare si la interzicerea unor drepturi dupa ce, in primavara acestui an, a fugit dintr-un modul izolator aflat in curtea sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean, unde astepta rezultatul testului pentru Covid 19. Sentinta…

- Sentinta cu executare pentru fostul ministru liberal Cristian Adomnitei. Acesta a fost condamnat la trei ani si doua luni de inchisoare intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie pe care le-ar fi comis cand era la conducerea Consiliului Judetean Iasi. Alti trei inculpati judecati in aceeasi cauza…

- La doar doua saptamani de cand s-a bucurat de caștigarea unui nou mandat, Traian Ogagau a fost condamnat definitiv. Conform legii, acesta iși pierde mandatul de primar, din cauza deciziei instanței de a-l condamna la inchisoare cu suspendare. CARE sunt pașii ce urmeaza a fi facuți: In urma alegerilor…

- Magistrații Judecatoriei Barlad l-au condamnat, pe 8 octombrie, pe Elvis Cioclu, zis ”Orez”, la doi ani și șase luni inchisoare cu executare , dupa ce, anul trecut, pe 4 decembrie anul trecut, a batut doi polițiști din cadrul Poliției Murgeni, județul Vaslui, a informat ziarul locale Vremea Noua. ”Orez”…