Învățătoarea Ema Patrichi felicitată de prefect Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a felicitat-o pe invațatoarea mureșeanca Ema Patrichi, premiata recent in cadrul Galei MERITO. "M-am bucurat sa o intalnesc pe doamna invațatoare Ema Patrichi, dascal premiat in cadrul Galei MERITO din acest an, o persoana deschisa și un influencer al mediului educațional din județul nostru. Prin activitatea sa, doamna Ema Patrichi … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

