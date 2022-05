Natalia Rotaru, invațatoare din Chitila, crede ca o școala prietenoasa inseamna regandirea permanenta a modului de predare, ca elevii sa participe cu drag la lecții. Așa ca din micul oraș ilfovean calatorește cu elevii ei de clasa a treia in lumea circului, cautandu-l pe Fram, merg in adancuri pe urmele capitanului Nemo și ies mereu sa faca lecții in natura. Natalia Rotaru preda de doua decenii in aceeași școala unde a fost și eleva. A crescut și a studiat in Chitila, un oraș cu 14 mii de locuitori de la marginea Bucureștiului, in județul Ilfov. Din 2001, imediat dupa finalizarea Școlii Normale…