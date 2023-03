Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu, a dat un exemplu de posibil subiect pe care elevii l-ar avea de rezolvat, in cazul in care Bacalaureatul ar conține și o proba opționala, Religia, așa cum au cerut cultele religioase intr-o scrisoare catre ministrul Educației…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost inchis intr-o cusca de catre mai multi colegi și filmat. Imaginile au fost facute publice de catre tatal baiatului agresat, care reclama lipsa de implicare a Politia și Inspectoratului Scolar Judetean.

- Impozit progresiv pe pensii speciale, schimbarea modului de indexare a pensiilor magistratilor si modificari legislative, renuntarea la pensiile date angajatilor din aviatia civila nou intrati, printre recomandarile Bancii Mondiale pentru autoritatile romane. Expertii Bancii Mondiale, consultati de…

- Teroarea pare sa fi pus stapanire pe o școala din Targoviște. Un copil de clasa a 3-a terorizeaza elevii și profesorii. Copilul ar fi terorizat-o chiar și pe doamna director deoarece ar fi aruncat și dupa ea cu niște obiecte. Elevii și profesorii sunt disperați deoarece nu știu ce sa mai faca.

- Lecțiile au continuat vineri (10 februarie) la o stație de metrou din Kiev, in timp ce Rusia a lansat un val de rachete asupra Ucrainei. Cel puțin trei explozii au zguduit capitala și regiunea inconjuratoare, iar oficialii au declarat ca sistemele de aparare aeriana au fost in funcțiune in Kiev și in…

- Social Copiii cu cerințe educaționale speciale vor fi ajutați prin vouchere educaționale in cuantum fix sau alocație de hrana și cazarmament ianuarie 17, 2023 11:35 Potrivit proiectului de Lege a invațamantului preuniversitar, toți copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), dar și cei cu dizabilitați,…

- ChatGPT, un program bazat pe inteligenta artificiala (AI) si capabil sa redacteze texte cu raspunsuri la intrebari simple, s-a raspandit foarte repede in universul educational, determinandu-i pe profesori sa isi puna intrebari despre oportunitatea interzicerii sau utilizarii acestuia. Sunt insa și profesori…

- De luni, 9 ianuarie 2023, elevii revin la cursuri, iar anul școlar se reia fizic pentru toți elevii Bogdan Suruciuc, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, a transmis astazi ca de luni, 9 ianuarie 2023, elevii revin la cursuri, iar anul școlar se reia fizic pentru toți elevii. …