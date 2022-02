Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre statele UE cu cele mai mici salarii minime, dar in același timp se afla pe la mijlocul clasamentului european in privinta puterii de cumparare, in aceesi categorie cu Portugalia, Grecia, Ungaria sau Cehia, potrivit datelor Eurostat. Din cele 27 de tari membre, 21 au prag de…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- SUA și mai multe state aliate sunt în discuții pentru a mai desfașura mii de trupe în țarile NATO din Europa de Est, precum România, Bulgaria și Ungaria, înainte de orice potențiala invazie rusa a Ucrainei, ca dovada de sprijin în fața agresiunii în desfașurare a…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca puterile occidentale sunt unite in fata Rusiei, iar Moscova nu se bucura de o "forta" comparabila cu a lor, relateaza AFP si EFE. Blinken a insistat ca atat SUA, cat si partenerii lor europeni demonstreaza o "unitate" pe care Moscova…

- „Germania ne-a impiedicat recent sa obtinem incarcaturi de arme anti-drona si sisteme impotriva tragatorilor de elita in cadrul cooperarii cu NATO si care sunt arme exclusiv defensive”, a declarat Zelenski intr-un interviu pentru ziarul italian La Repubblica, pe care presedintia l-a publicat integral…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis joi un mesaj de ramas bun fostului cancelar german Angela Merkel cu ocazia plecarii de la conducerea guvernului german, în care i-a multumit pentru "atâtia ani de cooperare fructuoasa", a informat Kremlinul într-un comunicat, citat…