Învățământul teleormănean la raport: 368 de elevi au fost exmatriculați în anul școlar trecut; alți 282 au rămas repetenți Social Invațamantul teleormanean la raport: 368 de elevi au fost exmatriculați in anul școlar trecut; alți 282 au ramas repetenți noiembrie 26, 2020 11:11 Numarul copiilor inscriși in unitațile de invațamant din Teleorman scade de la an la an, potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Școlar Județean, intr -un raport al instituției. Potrivit cifrelor facute publice, daca in anul școlar 2016-1017 au fost inscriși 46.269 de elevi, in anul școlar 2017-2018 numarul acestora a scazut la 44.324, iar in urmatorul an la 42.615 de elevi. In anul școlar 2019-2020, numarul elevilor din județ a ajuns… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

