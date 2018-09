Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor ISU, femeia era decedata, cel mai probabil inecata.Trupul femeii a fost vazut de un trecator, care a sunat la 112. The post Femeie moarta in Lacul Padurice! A fost gasita in aceasta dimineata appeared first on Renasterea banateana .

- Semne ca ai nevoie urgent de o dieta de detoxifiere. Deși lumea medicala e imparțita cand vine vorba despre detox – nutriționiștii sunt pentru, medicii, mai puțin -, un lucru e clar și de necontestat: organismul acumuleaza toxine, daca nu suntem riguroși cu alimentația și modul de viața, iar acestea…

- Avem cei mai pricepuți elevii din lume la capitolul construirea unui robot. Echipa Romaniei a luat cinci medalii de aur la Olimpiada First Global Challenge 2018 din Mexic, cea mai mare competiție de profil din cate exista. La Olimpiada Internaționala Robotica First Global, care a avut loc in perioada…

- Cautam persoane pentru ingrijire batrani in Germania.Cunostinte de limba germana la nivel de conversatie.Relatii la tel.004915253825841. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was…

- Sistemul in baza caruia functioneaza cardul de asigurari de sanatate nu functioneaza inca din aceasta dimineata. Medicii de familie nu pot verifica daca pacientii au sau nu calitatea de asigurat, nu pot elibera bilete de trimitere, nu pot da retete si nu pot valida consultatiile pe care le fac.

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 5,5 grade s-a produs luni dimineata in Marea Mediterana, in largul coastelor de sud-vest, in Grecia, anunta... The post Cutremur puternic in Grecia, in aceasta dimineața! appeared first on Renasterea banateana .

- Medicii semnaleaza faptul ca intampina noi probleme cu sistemul electronic PIAS al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, scrie Hotnews. “Semnaturile electronice noi nu se pot inscrie pentru niciun furnizor; doctorii nu pot obține serii de rețete ca sa poata ...

- Presedintele Klaus Iohannis a ironizat-o pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, intr-un discurs in care a vorbit despre analfabeteismul functional. Presedintele Klaus Iohannis a ironizat-o pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, intr-un discurs in care a vorbit despre analfabeteismul…