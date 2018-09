Invata sa stapanesti tehnicile de invatare accelerata! Pentru tine si pentru copilul tau Invatarea are lor pe tot parcursul vietii, in ritmul specific fiecaruia si in modul specific fiecaruia. Poate ca ai observat deja ca unii au memorie auditiva, altii au memorie vizuala, altii nu pot retine informatii proaspete decat daca le noteaza undeva. Un ghid pentru invatare accelerata ar fi grozav pentru copii, dar si pentru parinti, indiferent de stilul de invatare! Invatarea poate fi ingreunata de: schimbarea profesorilor sau a unitatii de invatamant; o perioada stresanta; modalitate de predare a informatiei neadaptata la stilul de ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Le Vivier importa peste si fructe de mare din nordul Frantei, din Bretania si Normandia, de la pescari locali. Toate crustaceele si molusele ajung vii la Bucuresti, in 28 de ore de la capturare, unde sunt pastrate in bazine cu apa de Ocean care respecta temperatura si salinitatea din mediul lor natural“,…

- Fostul dinamovist Cosmin Moți (33 de ani), in prezent la Ludogoreț, a analizat prestația lui Dinamo din victoria cu 2-1 cu FC Voluntari din prima etapa. "Am vazut meciul lui Dinamo dupa minutul 30. Cred ca cei de acolo pot face o figura frumoasa in acest sezon. Mi-a placut de ei dupa ce au primit gol,…

- Donald Trump (72) si sotia sa Melania Trump (48 de ani) au ajuns joi la Londra, in prima vizita oficiala in Marea Britanie de la castigarea alegerilor prezidentiale. Prima Doamna a atras atentia prin alegerea vestimentatiei, fiind asemanata cu Belle din „Frumoasa si Bestia“.

- Robotii industriali si invatarea automata se afla in topul preferintelor companiilor care aleg sa implementeze inteligenta artificiala (AI) in activitatea lor, arata un studiu efectuat de compania de consultanța Deloitte (mediafax).Dintre cele 250 de companii care au luat parte la studiu,…

- Stilul regizoral inconfundabil promovat de Radu Afrim m-a frapat inca de la inceput, si credeam ca as recunoaste un spectacol semnat de acesta chiar daca as intra in sala cu ochii inchisi. Imbinarea cu succes a tehnicilor regizorale clasice si moderne in spectacolul Sufletul. Puncte de veghere (folosirea…

- Centrul Cultural Județean Arad va invita la lucrarile Simpozionului internațional interdisciplinar „ISTORIE, MEMORIE, IDENTITATE”, care se vor desfașura vineri, 22 iunie, incepand cu ora 10,...

- Prințesa Sofia a Suediei este o femeie extrem de atractiva și de populara in randul suedezilor. Dupa ce s-a casatorit cu Prințul Carl Philip, Duce de Varmland, ea a reușit sa cucereaza inimile supușilor intr-un timp foarte scurt.