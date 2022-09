Stiri pe aceeasi tema

- Invatatorii si profesorii cu vocatie construiesc Romania pe care ne-o dorim. Sistemul nostru de invatamant este intr-o permanenta reforma iar problemele se rostogolesc an de an, dar avem in continuare nu doar elevi de 10. Jurnalistii TVR INFO au gasit si profii de 10.

- Cu rucsacul in spate, imbracata de drumeție, nu te gandești ca merge la școala. Dar este profesoara de istorie a elevilor din doua școli din sate din județul Giurgiu. Nu are mașina așa ca face naveta cu microbuzul din București la Isvoarele in fiecare zi de școala, din 2018.

- 4 din 10 elevi din Romania nu ințeleg ce citesc, potrivit celor mai recente studii. Asta inseamna ca sunt analfabeți funcțional. La aceasta stare au contribuit mulți factori. O fundație lupta de 8 ani sa schimbe situația.

- La TVR 1 si TVR Info marcam inceputul anului scolar cu lansarea unei campanii inedite despre educatorii, invatatorii si profesorii cu vocatie, pe care i-am gasit de-a lungul si de-a latul tarii. In orase mari si localitati mici.

- La TVR 1 si TVR Info marcam inceputul anului scolar cu lansarea unei campanii inedite despre educatorii, invatatorii si profesorii cu vocatie, pe care i-am gasit de-a lungul si de-a latul tarii. In orase mari si localitati mici.

- In jur de 27.000 de profesori din Romania, adica 16% din totalul cadrelor didactice, sunt eligibili pentru gradație de merit, un plus de 25% la salariu pentru cinci ani. Noul proiect de lege vine cu o modificare importanta: consiliile de administrație ale școlilor, nu inspectoratele, ca pana acum, ii…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca tensiunile majore care exista intre SUA și China vor tulbura serios ordinea mondiala, iar faptul ca am putea avea razboi in Asia și Europa, ar conduce la o adevarata resetare a lumii. Gușa arata ca, in ultimele luni, China parafat mai multe ințelegeri și are…

- Incepand din 30 iunie, atat Ucraina cat și Republica Moldova vor putea face schimburi comerciale de energie electrica cu statele UE. Ambele țari s-au deconectat in februarie de la rețeaua controlata de Rusia și s-au sincronizat la cea europeana.