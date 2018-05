Stiri pe aceeasi tema

- Fosti si actuali fotbalisti, antrenori, cluburi si UEFA au transmis pe retelele de socializare mesaje de sustinere pentru Alex Ferguson, tehnicianul care a condus Manchester United la castigarea a 38 de trofee in 26 de ani, operat, sambata, pentru o hemoragie craniana. Dupa despartirea de United, Ferguson…

- Este o masura pe care Comisia Europeana o impune pentru a reduce birocratia si orele pierdute la ghiseu. In prezent, in tara noastra, dureaza trei zile ca sa deschizi o societate. In Estonia, in schimb, unde procedura este informatizata, oamenii de afaceri au de asteptat doar 15 minute.In Romania, termenul…

- La aproape doua luni de cand a vorbit despre problemele grave pe care le are de sanatate, Cornelia Catanga a facut o declarație pur și simplu șocanta. Artista de muzica lautareasca a dezvaluit in cadrul unui interviu una dintre cele mai ascunse și triste dorințe pe care le are. Unii dintre apropiați…

- La cateva ore de la tentativa de siucid a Loredanei Chivu s-a aflat ce a spus mama vedetei, dupa ce a sunat la serviciul unic de urgența 112. Femeia era disperata, dupa ce și-a dat seama ca fiica ei a inghițit un pumn cu zeci de pastile. Din fericire, ea a fost gasita la timp, […] The post Mama Loredanei…

- La mai bine de trei luni de cand medicii i-au scos o tumori de la gat, care a fost de natura benigna, Dan Ciotoi a ajuns din nou pe masa de operații. Celebrului cantareț i-a fost extirpata cea de-a doua formațiune canceroasa și a vorbit de pe patul de spital despre actuala sa stare de […] The post Dan…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a uitat sa mai treaca pe la Serviciul de taxe si impozite de la Primaria Sisesti din Mehedinti, sa isi achite impozitul pentru terenul si locuinta pe care le detine in localitate. Are o datorie de 3.600 de lei. Vecinii ministrului fac haz de necaz si spun ca, daca…

- Google a demarat un proiect pilot in Romania prin care vrea sa invețe elevii cum sa depisteze manipularea și cum sa raspunda trollilor online, potrivit unui comunicat al companiei. Acesta se desfașoara impreuna cu organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD), iar primele cursuri vor…

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…