Verdict dur al prim-viceguvernatorului BNR Florin Georgescu: in loc sa investeasca local intr-o tara ce are nevoie de investitii straine, bancile exporta capital, plasamentele externe depasind 10 miliarde de euro. Desi Romania inregistreaza deficite comercial si valutar accentuate, ceea ce determina o nevoie stringenta de importuri de capital de la nerezidenti sub forma investitiilor straine directe si a imprumuturilor, in prezent, prin sistemul bancar, tara noastra exporta capital, plasamentele externe ale bancilor fiind in crestere si depasind 10% din total active, sustine Florin Georgescu,…