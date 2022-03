Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Mariupol, Vadym Boychenko, acuza forțele ruse ca țin ostatici 400 de mii de locuitori. El a subliniat din nou ca rușii opresc crearea unui coridor umanitar. Orașul nu mai are apa și lumina. Mai mult, din cauza bombardamentelor, oamenii nu iși pot lua morții de pe strazi.

- Rușii nu se țin de cuvant: Au incalcat acordul de incetare a focului. Evacuarea civililor din Mariupol este anulata Rușii nu se țin de cuvant: Au incalcat acordul de incetare a focului. Evacuarea civililor din Mariupol este anulata Viceprimarului din Mariupol spune ca rușii au incalcat acordul de incetare…

- Dupa noua zile de razboi, fortele ruse inca nu au reusit sa cucereasca orasele mari ale Ucrainei. Mariupol este supus unei blocade, anunta primarul. La Cernihov, unde vineri noapte s-a inregistrat o explozie uriasa, se aud sirenele, la Sumi au loc lupte de strada, iar Kievul este in continuare inconjurat…

- Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a prezentat pe Facebook mai multe teze prin care poate fi recunoscut un „agent al putinismului”. Printre acestea, afirmațiile cum ca România nu are ce cauta în NATO sau ca Kievul e al rușilor de peste o mie de ani. …

- Consiliul local din Mariupol a transmis ca Rusia bombardeaza in mod constant și deliberat infrastructura civila esențiala din acest oraș-port din sudul Ucrainei, lasandu-l fara apa, incalzire sau energie electrica și impiedicand aducerea de provizii sau evacuarea oamenilor. “Intrerup aprovizionarea…

- Rusia anunța ca a cucerit orașul ucrainian Melitopol. Trupele ruse ocupa acum Nova Kahovka, un oraș mic, dar situat strategic pe raul Nipru, care alimenteaza direct peninsula Crimeea cu apa, anunța BBC. Primarul orașului, Volodimir Kovalenko, a declarat ca trupele ruse au ocupat comitetul executiv…

- La cateva ore dupa ce forțele ruse au intrat in capitala ucraineana, primarul Vitali Klitschko, anunța ca orașul a intrat ”intr-o faza defensiva”, relateaza The Guardian . ”Orașul a intrat intr-o faza defensiva. In unele cartiere se aud focuri de arma și explozii. Sabotorii au intrat deja in Kiev. Inamicul…

- Ucraina a arestat un rus care ar fi pregatit atacuri la Odessa, oraș – port de la Marea Neagra. Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca barbatul arestat ar fi agent al serviciului de informații militare al Rusiei. ”Sarcina sa principala era de a deteriora situatia politica in regiunea…