Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Parisului și ceilalți edili ai capitalei Franței și-au propus sa reduca numarul SUV-urilor de dimensiuni mari in centrul orașului. Pentru asta, primaria Parisului dorește sa introduca tarife mai mari pentru toate mașinile cu motoare convenționale și care au o greutate mai mare de 1.6 tone.…

- Mai puțin de o luna și jumatate a mai ramas pana la valul de scumpiri adus de reforma fiscala. 1 ianuarie vine cu mariri de taxe și impozite in lanț, ceea ce se va traduce prin prețuri mai mari pentru consumatori. In primul rand, mancarea la restaurant va fi mai scumpa. TVA crește pentru dulciuri de…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna octombrie la 8,07%, de la 8,8% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 8,66%, cele nealimentare cu 6,24%, iar serviciile cu 12,20%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni.

- ”Urgent este sa actionam in vederea protectiei civililor. Pentru asta este necesara foarte rapid o pauza umanitara si trebuie sa actionam in vederea unui armistitiu”, indeamna seful statului francez. Il faut „oeuvrer a un cessez-le-feu” entre Israel et le Hamas. Le president francais Emmanuel Macron…

- Ploile fac prapad in intreaga lume! Franta si Spania se confrunta cu precipitatii puternice ce au dus la inundatii, strazile fiind de-a dreptul maturate de ape. Multe masini au fost luate pe sus, iar terasele restaurantelor au fost distruse. In schimb, Canada se pregateste pentru urmarile ciclonului…

- Canada intenționeaza sa iși modifice legile privind concurența pentru a permite autoritații de reglementare din aceasta țara sa acționeze impotriva ințelegerilor anticoncurențiale din sectorul alimentar, in contextul in care guvernul iși intensifica eforturile de combatere a creșterii prețurilor la…

- Cresterea economiei Frantei a accelerat in trimestrul doi din 2023Franta, a doua economie a zonei euro, a inregistrat o crestere de 0,5% in trimestrul doi din 2023, dupa un avans de 0,1% in precedentele trei luni, a confirmat joi Institutul National de Statistica (Insee), transmit DPA si Reuters…

- Asociația Energia Inteligenta a realizat o analiza a situației existente pe piața de energie electrica din perspectiva eliminarii/neeliminarii plafonarii prețurilor.Eliminarea legii plafonarii prețurilor la energie/gaze duce la aplicarea prețurilor existente in contractele in vigoare, arata…