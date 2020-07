Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri seara o avertizare de vreme severa imediata pentru localitați din județele Maramureș și Bistrița-Nasaud. Avertizarea de tip COD ROȘU anunța fenomene meteorologice imediate de severitate ridicata, averse torențiale care vor cumula 35…40 l/mp – in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 24 de judete, valabila de vineri, ora 6:00, pana sambata, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, in vestul, centrul, nordul tarii si in zona de munte vor fi perioade cu…

- In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, aversele torentiale au produs inundatii in 29 judete (AB, AR, BH, BN, BV, BT, CL, CJ, CS, CV, DB, DJ, GL, GR, HR, HD, IL, IS, MH, MM, MS, NT, OT, PH, SV, TM, TR, VS si VN), fiind afectate 161 de localitati. Cu eforturi sustinute, pompierii au actionat in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare COD PORTOCALIU de furtuni valabil pana luni dimineața, la ora 03.00, pentru aproape intreg teritoriul țarii, inclusiv in Bistrița-Nasaud. Potrivit meteorologilor, in intervalul 14 iunie, ora 13:00 – 15 iunie, ora 03:00, vor cadea cantitați…

- O noua avertizare COD PORTOCALIU de furtuni a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabil pana in prima parte a nopții de sambata spre duminica. Avertizarea vizeaza 31 de județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud. Potrivit meteorologilor, codul portocaliu este valabil in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare COD PORTOCALIU, de furtuni puternice, pentru judetul Neamt si pentru marea parte a tarii. Avertizarea este valabila in intervalul 13 iunie, ora 15:00-14 iunie, ora 2:00. “In dupa-amiaza zilei de sambata (13 iunie) și in prima parte a nopții de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuna, valabile in zone din judetele Harghita, Mures, Bistrita-Nasaud si Maramures. Meteorologii precizeaza ca, in ultima ora, in zonele vizate s-au acumulat aproximativ 30 – 35 l/mp de precipitatii.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN pentru zona de munte a judetului Neamt. Avertizarea este valabila joi, 14 mai, in intervalul orar 6:00-23:00. “In sudul Banatului, nordul Crișanei, in Maramureș și Transilvania, precum și in nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei,…