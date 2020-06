Inundațiile distrug culturile de cartofi din centrul țării Pamantul imbibat de apa si temperaturile ridicate distrug culturile de cartofi din centrul tarii. Producatorii din Harghita se plang ca, dupa seceta din primavara, acum mana cartofului face ravagii. In zona, ploile torentiale cad aproape zilnic de mai bine de doua saptamani. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

