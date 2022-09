Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile din satelit realizate marți (30 august) au aratat pagubele cauzate de ploile torentiale și inundațiile care au scufundat o treime din Pakistan. Peste 1.100 de oameni, inclusiv 380 de copii, au fost uciși. Organizația Națiunilor Unite a facut apel marți la ajutor pentru ceea ce a descris drept…

- Organizația Națiunilor Unite(ONU) a lansat marți (30 august) un apel rapid pentru 160 de milioane de dolari pentru a contracara efectele dezastrului provocat de inundațiile din Pakistan ce au ucis peste 1000 de oameni. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a descris inundațiile ca fiind „epocale”,…

- Pakistanul declara stare de urgența. Inundațiile afecteaza peste 30 de milioane de oameni. Autoritațile spun ca sunt peste 900 de morți și 220.000 de case distruse in cel mai grav dezastru provocat de ploile din ultimul deceniu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un hacker susține ca a obținut informațiile personale a 48,5 milioane de chinezi care erau inscriși pe aplicația de monitorizare Covid gestionata de administrația orașului Shanghai, intr-o a doua posibila breșa in sistemul informatic al chinezilor in aceasta luna, scrie Reuters.

- Sute de oameni au murit inecați și peste 50 de mii au ramas izolați, in zone indepartate din provincia pakistaneza Balochistan, in urma celor mai abundente ploi musonice inregistrate vreodata in zona.

- Razboiul din Ucraina distruge vieti, desparte familii si afecteaza activitatea profesionale a milioane de oameni. Dupa izbucnirea conflictului, multi dintre cetatenii tarii vecine au ramas fara locuri de munca si sunt acum nevoiti sa accepte orice slujbe doar ca sa-si poata

- Peste sapte milioane de persoane din Bangladesh au nevoie "disperata" de ajutor si de adapost in urma inundatiilor mortale provocate de muson la inceputul acestei luni, a avertizat marti Crucea Rosie, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Vladimir Putin a blocat Marea Neagra pentru a impiedica aprovizionarea cu cereale a Africii și Asiei, provocand foamete in țarile de pe cele doua continente, lucru care va genera milioane de refugiați și instabilitate in Uniunea Europeana, afirma istoricul american specializat in istoria moderna a Europei…