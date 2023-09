Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale și inundațiile ce s-au abatut in ultimele zile in Libia s-au soldat cu mii de morți și disparuți, a anunțat Tamer Ramadan, un oficial al Federației internaționale a societaților Crucii Roșii (FICR). Bilanțul nu este definitiv, a ținut sa precizeze Tamer Ramadan la o intalnire cu presa,…

- Cel puțin 2.000 de oameni au murit in Libia, lovita de furtuna Daniel. Alte mii de persoane sunt date disparute. Estimarea oficialilor este ca intr-un singur oraș, Derna, cel mai afectat, aproximativ 6.000 de oameni sunt de negasit, relateaza CNN.

- Pagina de Facebook a Dicționarului Explicativ al Limbii Romane, dexonline, a distribuit o postare din care aflam care sunt cele mai comune nume de familie... The post Harta cu cele mai intalnite nume de familie din Romania. La Arad, denumirea descrie un meșteșug appeared first on Special Arad · ultimele…

- Cel putin 41 de persoane au murit și alte 46 sunt date disparute in Brazilia, dupa trecerea unui ciclon devastator in sudul tarii sud-americane, informeaza AFP, citata de Agerpres. Ploile puternice si vanturile violente declansate de ciclon au fortat peste 11.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele.…

- Luni, la doua saptamani dupa declanșarea violentelor incendii care au devastat insula Maui din arhipelagul Hawaii, președintele Biden a sosit la locul dezastrului. A exprimat de la inceput profundul sau sentiment de solidaritate cu cetațenii loviți de acest dezastru și a promis furnizarea intregului…

- O explozie s-a produs luni intr-un magazin din provincia San Cristobal, in Republica Dominicana, și s-a soldat cu cel puțin 12 morti, a anuntat marti presedintele Luis Abinader, care a mentionat si 55 de persoane date disparute si cel putin 65 ranite, transmite AFP și Reuters.

- Presa oficiala chineza de marți, preluata de Radio France Internationale, relateaza ca ploile diluviene și inundațiile care au lovit de mai multe zile Beijingul și regiunea invecinata Hebei au provocat distrugeri considerabile și, ceea ce este și mai dramatic, este bilanțul victimelor. Prime cifre anunța…

- Cel putin 15 persoane au murit si 19 sunt date disparute luni, dupa ce un feribot s-a scufundat in largul coastei insulei Sulawesi din Indonezia, au declarat responsabili ai operatiunilor de cautare si salvare, potrivit AFP, citata de Agerpres.Ambarcatiunea s-a scufundat cu 40 de persoane la bord…