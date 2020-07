Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministru al Sanatații, a povestit, intr-un interviu pentru Digi24, momente sensibile petrecute la inceputul pandemiei de COVID-19, in Romania. Inclusiv despre sentimentul de teama a vorbit acesta. La 5 saptamani de la numirea in funcția de ministru, atunci cand a trebuit sa-și revada…

- Afacerile Siemens au scazut cu 20% in perioada aprilie - iunie, iar activitatea din 2021 va ramane sub nivelul anului 2019, a declarat directorul financiar Ralf Thomas presei germane, citata de Reuters.Ralf Thomas a declarat ca trimestrul financiar al companiei, din aprilie pana in iunie,…

- Pompierii prahoveni impreuna cu Salvamont acționeaza pentru a salva o femeie surprinsa de viitura pe Valea Caraman din Bușteni, anunța ISU Prahova.Victima impreuna cu un grup de alți 19 turiști se aflau pe un traseu montan. Din datele apelantului este conștienta, precizeaza ISU, potrivit Medifax.ro.…

- Cel putin 12 persoane au murit, iar zeci de mii au fost evacuate in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Japonia, cauzate de ploile torentiale din ultimele zile, informeaza agentia Associated Press. ...

- Aproximativ 75.000 de persoane au primit ordinul de a-si parasi locuintele din sudul Japoniei, unde 13 persoane au fost date disparute din cauza ploilor torentiale.Agentia Meteorologica din Japonia a emis o alerta de cel mai ridicat nivel pentru regiunile Kumamoto si Kagoshima, din insula…

- Presedintele executiv al PSD Brasov, Marian Rasaliu, a declarat miercuri ca, in conditiile in care guvernul PNL nu a raspuns corect nevoilor de relansare a industriei turismului, ar fi fost necesar sprijinul autoritatilor locale pentru acest sector, deoarece, in ultimul weekend, a fost prima data dupa…

- "Guvernul anunta cu foarte mare intarziere, si Iohannis, masurile, cu trei zile inainte. Lumea trebuie sa se pregateasca. Masurile anuntate pentru redeschiderea teraselor - nu exista nicio regula, cum vor functiona? Oamenii aceia vor sa stie - ce facem? Probabil ca oamenii care lucreaza in…

- Guvernul decide joi cand se vor deschide terasele, restaurantele și plajele, unde mai purtam masca de protecție, daca temperatura va mai fi verificata in spațiile inchise, dar și pana cand va mai plati statul șomajul tehnic, masurile de sprijinire a sectoarelor economice grav afectate in cele trei luni…