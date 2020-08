Inundaţiile din China s-au soldat cu peste 200 de victime Peste 200 de persoane au murit sau sunt date disparute in urma inundatiilor produse in vara acestui an in China, care au provocat totodata pagube de peste 25 de miliarde de dolari, a declarat joi un oficial al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, potrivit dpa. Cel putin 219 persoane au murit sau au fost date disparute in urma inundatiilor produse in ultimele cateva luni, a declarat viceministrul Zhou Xuewen in cadrul unei conferinte de presa. Foto: (c) Xinhua Peste 63 de milioane de persoane au fost afectate de inundatii si circa 54.000 de case s-au prabusit. Pierderile economice directe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

