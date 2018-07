Inundaţiile din China au afectat 23 de milioane de persoane în acest sezon Circa 23 de milioane de persoane din 28 de provincii din China au fost afectate in aceasta vara de inundatiile care au lasat in urma 86 de morti si 13 disparuti, au anuntat vineri autoritatile de interventie la dezastre, citate de agentia Xinhua.



Peste 2,18 milioane de hectare de teren agricol au fost inundate, iar 30.000 de locuinte s-au prabusit, a indicat intr-o conferinta de presa Zhang Jiatuan, purtator de cuvant in cadrul Biroului pentru controlul inundatiilor si lupta impotriva secetei.



Incepand din iulie, ploile au afectat numeroase regiuni de pe teritoriul tarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

