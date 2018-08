Stiri pe aceeasi tema

- MAE a anuntat, miercuri, ca un al doilea roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii podului rutier in apropiere de Genova. „In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii…

- Un român a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabușirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, în apropierea orașului Genova, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operațiunile de scoatere a victimelor de sub darâmaturi sunt în…

- Bilantul prabusirii unui segment de autostrada, in Italia, a ajuns la cel putin 38 de morti. Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza…

- "O echipa consulara mobila, condusa de seful oficiului consular de la Torino, s-a deplasat la locul incidentului si la spitalele din zona pentru a acorda asistenta consulara. Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele…

- Soferul unui TIR oprit in coloana de autovehicule lovita de cisterna care a explodat luni in apropierea aeroportului din Bologna este cetatean roman rezident in Italia. El a reusit sa se salveze, parasind rapid cabina autocamionului pe care il conducea, astfel incat a suferit leziuni superficiale,…

- "In continuarea informațiilor referitoare la explozia produsa in cursul zilei de 6 august 2018, in apropierea aeroportului din Bologna, ca urmare a coliziunii unei autocisterne care transporta material inflamabil cu alte autovehicule staționate pe o autostrada, MAE face urmatoarele precizari:…