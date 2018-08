Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 67 de persoane au murit, in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, potrivit oficialilor, care au avertizat ca numarul deceselor ar putea sa creasca, informeaza site-ul postului Al Jazeera.

- Cinci persoane au murit si alte 40 au fost ranite duminica la Chicago, in mai multe incidente cu arme de foc, o serie de violente de strada calificate drept 'total inacceptabile' de catre politie, transmite France Presse. Printre raniti se afla si un copil in varsta de 11 ani, informeaza…

- UPDATE 8.02 - Cel puțin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte noua au fost ranite, dupa ce un individ a efectuat un atac armat in orașul canadian Toronto, a informat poliția locala, relateaza CNN și BBC.* Cel putin noua persoane au fost ranite intr-un atac armat duminica…

- Echipele de salvare din Japonia cauta în noroi si darâmaturi, pentru a ajunge la cei prinsi de inundatiile si alunecarile de teren din vestul tarii. Cel putin 75 de persoane au fost ucise de ploile torentiale. Presa locala a declarat ca numarul total de morti depaseste 90…

- Cel putin 24 de persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma accidentului feroviar produs duminica in nord-vestul Turciei, a anuntat Recep Akdag, ministrul turc al Sanatatii, potrivit site-ului cotidianului Hurriyet.

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte aproximativ 800 sunt spitalizate, in Iran, dupa ce au consumat ciuperci otravitoare, informeaza BBC News online. Sute de cazuri de toxiinfectii alimentare au fost semnalate in zece provincii din vestul Iranului. Bilantul provizoriu este de 11 morti si peste 800…