Inundațiile devastatoare din Europa: Premierul olandez evocă schimbările climatice Intemperiile care au afectat în ultimele zile Europa sunt "fara nicio îndoiala" o consecinta a schimbarilor climatice, a declarat premierul olandez Mark Rutte, relateaza AFP. Cel putin 153 de persoane si-au pierdut viata în urma unor inundatii extrem de puternice în Europa de Vest. Germania plateste cel mai greu tribut, cu cel putin 133 de decese, potrivit unui nou bilant transmis sâmbata de poliție.VIDEO/FOTO Inundațiile devastatoare din Europa: Bilantul creste la 133 de morti în Germania. Alte câteva sute de oameni sunt dați disparuțiÎntrebat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Intemperiile care au afectat in ultimele zile Europa sunt ''fara nicio indoiala'' o consecinta a schimbarilor climatice, a declarat premierul olandez, Mark Rutte, in timp ce s-au strans peste 1 milion de euro pentru provincia sinistrata Limbourg din sudul Olandei, relateaza sambata AFP.…

- Inundațiile care au devastat Europa fac noi victime. Bilantul victimelor in urma inundațiilor devastatoare din Germania a crescut sambata la cel putin 133 de morti, ceea ce ridica la 153 numarul deceselor inregistrate in Germania si Belgia, doua state europene puternic afectate de fenomene meteorologice…

- Bilantul intemperiilor devastatoare din Europa a ajuns vineri la 126 de morti, majoritatea in Germania, unde numeroase persoane sunt inca date disparute, existand temeri referitoare la o agravare a bilantului, informeaza AFP. Este vorba despre cea mai grava catastrofa naturala care a lovit…

- Bilantul intemperiilor devastatoare din Europa a ajuns vineri la 126 de morti, majoritatea in Germania, unde numeroase persoane sunt inca date disparute, existand temeri referitoare la o agravare a bilantului, informeaza AFP. Este vorba despre cea mai grava catastrofa naturala…

- ''Sunt foarte profund afectata de suferinta persoanelor in cauza'', a afirmat Merkel, exprimandu-si ''teama ca adevarata amploare a dezastrului va fi cunoscuta doar in zilele urmatoare''.Ea a vorbit de ''o zi de teama, o zi de angoasa, o zi de disperare'' in cursul unei conferinte de presa comune cu…

- Ploile torentiale si inundatiile au afectat joi mai multe tari europene, printre care si Germania, unde inundatiile au provocat o catastrofa fara precedent in ultimele doua decenii, cu cel putin 42 de morti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza AFP. Cu doua luni si jumatate inainte de alegerile…

