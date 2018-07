Taiwan. Mii de oameni evacuati in urma taifunului

Peste 2.000 de persoane au fost evacuate in Taiwan in asteptarea taifunului Maria care ar urma sa aduca ploi torentiale pe insula din estul Chinei, unde sute de zboruri au fost anulate si scolile inchise in mai multe orase, relateaza AFP.Maria se afla la 200 km est de orasul de coasta Yilan, cu rafale… [citeste mai departe]