- Efecte de vreme rea s-au inregistrat, in cursul zilei de luni și pe timpul nopții, in 19 localitați din județele Alba, Argeș, Bacau, Brașov, Buzau, Cluj, Constanța, Hunedoara, Mureș, Prahova, Sibiu și Timiș. Potrivit IGSU, cel mai grav afectat de inundații a fost județul Sibiu.Potrivit IGSU, ...

- În urma cu patru ani, compania Jidvei, cel mai mare producator român de vinuri, a lansat campania „Vin de casa din must de la Jidvei”, o inițiativa menita sa contribuie la promovarea și transmiterea tradițiilor naționale de producere a vinurilor de casa, parte a unei moșteniri…

- Peste 30.000 de locuri de munca sunt vacante in toata țara, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Cluj, Sibiu, Timis si Ilfov, in timp ce in Bacau, Giurgiu, Vrancea, Caras-Severin, Salaj, Covasna si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale…

- Incepand din aceasta dimineata, personalul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza in 72 de localitati din 16 judete afectate de inundatii - Alba, Bacau, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Hunedoara, Harghita, Iasi, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman si Vrancea. Peste 500 de persoane…

- Peste 500 de persoane, dintre care 430 din comuna Farcasa din judetul Neamt, au fost evacuate din locuinte din cauza viiturilor. Conform Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sunt afectate de inundatii 72 de localitati din 16 judete, unde in sprijinul oamenilor intervin aproximativ 20.000 de pompieri,…

- FC Singureni – Rapid, in barajul de promovare in Liga 3 (ora 21.00, Digi Sport). Meciul se joaca la Giurgiu, pe stadionul „Marin Anastasovici”. Academia Rapid, devenita mai nou, dupa recuperarea marcii, Rapid , are azi meciul-tur din barajul pentru Liga 3, contra celor de la AS Singureni, campionii…

- 15 autospeciale Dacia Duster imbunatațesc condițiile de munca pentru polițiștii de imigrari și sporesc mobilitatea in combaterea migrației ilegale și punerea in executare a masurilor de returnare a cetațenilor straini. Incepand cu luna mai, polițiștii din cadrul structurilor operative ale Inspectoratului…

- Polițiștii din cadrul structurilor operative ale Inspectoratului General pentru Imigrari iși desfașoara misiunile, incepand din 4 mai, cu 15 autovehicule noi, intrate in parcul auto. Autospecialele marca Dacia Duster au fost achiziționate in cadrul Proiectului European „Consolidarea capacitatii operationale…