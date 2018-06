Inundatiile au facut prapad in Tulcea! (video)

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 23.06.2018, in județul Alba s-au continuat acțiunile de intervenție pentru inlaturarea efectelor inundațiilor produse in data de 22 iunie 2018 dupa cum urmeaza: Cricau, com. Cricau: 23 de subsoluri unde s-a evacuat apa, s-au decolmatat 500 m rigola la drumuri comunale; Șard, com. Ighiu: 8…

- Peste 400 de gospodarii din județul Alba, majoritatea din Bucerdea și Cricau, au fost inundate, vineri, in urma ploilor torențiale, care au produs viituri pe apele curgatoare. In data de 22.06.2018, pe raza județului Alba s-au manifestat fenomene meteo periculoase, averse de 35-40 l/mp insoțite de rafale…

- In urma ploilor torențiale inregistrate pe teritoriul Republicii Moldova in perioada 16-17 iunie curent, mai multe localitați au fost afectate, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Zeci de gospodarii din satul Chirileni, raionul Sangerei, au fost inundate aseara, dupa cateva minute de ploaie torentiala. Localnicii spun ca se pomenesc in asemenea situatie de fiecare data ce cad precipitatii.

- Salvatorii ISU „Delta” Tulcea au intervenit joi dimineata pentru salvarea unei persoane cazute din barca în apropierea falezei din municipiul Tulcea. Solicitarea a venit în jurul orei 7.00. „S-a intervenit cu 5 subofiteri, 1 SMURD si o ambarcatiune. Persoana,…

- In aceasta dimineata ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din comuna Schela, satele Sambotin si Gornacel. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje din cadrul Garzii de Interventie Bumbesti-Jiu precum si un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri…

- Traficul rutier pe drumul judetean care leaga comuna Jurilovca de cetatea Enisala, cel mai vizitat obiectiv turistic din judetul Tulcea, este restrictionat incepand de miercuri dimineata, ca urmare a unor exercitii militare ce se desfasoara in Poligonul Batalionului de Infanterie Marina (BIM) din…

- E in continuare pericol pe Dunare. Peste 100 de gospodarii din Sulina si comuna Maliuc au fost inundate. Apa revarsata a acoperit si 300 de hectare de teren din mai multe zone din judetul Tulcea.