Inundațiile au făcut PRĂPĂD în 22 de județe: zonele cele mai afectate Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au inundat 53 de case, 194 curți, 66 beciuri și subsoluri și trei strazi din 46 de localitați din 22 de județe din țara. Cel mai rau a fost in Bihor, Neamț, Suceava și Vaslui. Citește și: RASTURNARE de situație: Administrația Spitalelor București arata numarul real al bolvanilor de coronavirus Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) transmis, luni dimineața, ca cele mai afectate județe de aversele torențiale sunt Bihor, Neamț, Suceava și Vaslui. Un eveniment deosebit a fost inregistrat in județul Vaslui, localitatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

