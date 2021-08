Stiri pe aceeasi tema

- Momente de groaza in Barlad, dupa ce ploile de azi-noapte au generat inundații de proporții, care au inghițit totul in cale! Zeci de gospodarii au fost inundate, copacii au fost smulși din radacina, iar strazile s-au transformat in adevarate lacuri. Autoritațile s-au aratat extrem de ingrijorate de…

- Meteorologul Dinu Marașoiu a prefața cum va arata weekendul din punct de vedere al temperaturilor: "Codurile se mențin pe parcursul intregului weekend, temperaturile ajung pana la 40 de grade. In cea mai mare parte a țarii vorbim de vreme caniculara. Pentru astazi tempurarile vor fi temporar accentuate…

- Localitațile din județul Alba lovite de inundații arata acum ca dupa razboi. Zeci de oameni au ramas fara gospodarii, iar pagubele sunt uriașe. Localnicii nici nu se mai așteapta la despagubiri. O echipa Realitatea PLUS a mers pana in localitatea Ocoliș, pentru a vedea ce a ramas in urma viiturilor. Oamenii…

- Inundațiile cauzate de precipitațiile record au ucis 13 persoane in provincia chineza Henan, potrivit South China Morning Post. Peste 100 de mii de oameni au fost obligați sa paraseasca casele din cauza ploilor. In capitala provinciei, Zhengzhou, un metrou a fost inundat, iar salvatorii scoteau…

- Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferica pentru județele Covasna, Harghita și zona de munte a județelor Brașov și Sibiu. Avertizarea a intrat in vigoare la ora 11.00 și va expira diseara, la ora 23.00. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a zonei montane, in Moldova,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica NOWCASTING COD PORTOCALIU care vizeaza Județul Dambovita: Ludești, Hulubești, Valea Mare, Post-ul Meteo: Cod Portocaliu de vreme rea pentru o zona a județului Dambovița. Vezi localitațile vizate apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca autoritațile din Romania sunt in stare de alerta in acest zile, dupa codurile meteo anunțate de ANM. Arafat susține ca MAI ar putea apela chiar și la MApN, daca situația o cere. „Vor continua ploile. Suntem cu incidența avertizarilor. Din punctul nostru de…

- Ploile au facut prapad la Botosani. In comunele din nordul judetului, pe malurile Prutului, au au avut loc inundatii puternice, mai multe familii fiind evacuate din calea viituri. In alte zone ale judetului stalpii de electricitate au luat foc iar copacii au fost pusi la pamant.