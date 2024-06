Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile au facut ravagii in vestul Europei. Cel puțin șapte oameni au murit in Franța și Elveția. Ploile torențiale insoțite de grindina și descarcari electrice au provocat inundații majore și au perturbat activitatea in mai multe țari. Meteorologii anticipeaza ca furtunile se vor indrepta spre centrul…

- Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns, dupa grupe, in faza optimilor de finala, care incep sambata, 29 iunie 2024. In aceasta zi, sunt programate meciurile Elvetia ndash; Italia ora 19.00, in direct la Pro TV si Germania ndash; Danemarca ora 22.00, Pro TV . In continuare, in optimi se…

- Șaisprezece echipe au reușit sa treaca de faza grupelor la Euro 2024. Printre ele se afla și Romania, care va intalni Olanda, locul 3 din grupa D. Cele șaisprezece echipe care au trecut in faza eliminatorie competiției sunt Spania, Georgia, Germania, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Franța, Belgia.…

- Pentru optimile de finala ale EURO 2024, mai multe echipe și-au asigurat deja calificarea. Dintre acestea, se numara Germania și Elveția din Grupa A, Spania și Italia din Grupa B, Anglia din Grupa C, precum și Olanda și Franța din Grupa D. Aceste echipe și-au asigurat locul prin performanțele remarcabile…

- Liderii statelor din G7, reuniti joi in Italia, au ajuns la un „acord politic” asupra folosirii veniturilor rezultate din activele rusesti inghetate ca garantii pentru deblocarea unui imprumut de 50 de miliarde de dolari destinat Ucrainei, a anuntat un responsabil al presedintiei SUA, potrivit AFP.…

- Vin vești foarte bune de la Campionatul European de Judo Kata, acolo unde doua sportive de la ActivJudo Campia Turzii au obținut medalie de argint. In perioada 10-11 iunie 2024 la Sarajevo (Bosnia-Herțegovina) s-a desfașurat Campionatul European de Judo Kata. Sportivele Dudaș Cezara și Nagy Csilla legitimate…

- Polițiștii anunța reținerea a patru banuiți de contrabanda, furturi și spalare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 lei in Uniunea Europeana, in perioada 2017-2023, noteaza Noi.md. Aceștia ar fi operat in state, precum: Franța, Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Suedia, Elveția…

- O noua investigație Greenpeace a luat urma lemnului provenit din padurile Romaniei! Astfel s-a ajuns ca 7 producatori de mobila aprovizioneaza magazinele IKEA din 13 țari! Padurile Romaniei sunt distruse de un numar de 7 producatori de mobila care iși vand produsele in magazinele IKEA! Asta a descoperit…