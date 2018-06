Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile si alunecarile de teren produse in urma ploilor torentiale care au afectat in weekend regiunea muntoasa din nordul Vietnamului au provocat decesul a 7 persoane si disparitia altor 12, a anuntat luni Comitetul central pentru prevenire si interventie in caz de dezastre naturale. …

- Uniunea Europeana (UE) a confirmat ca intentioneaza sa adopte din iulie masuri de retorsiune la decizia SUA de a impune taxe vamale la importurile de otel si aluminiu. Majoritatea statelor membre sprijina planul Comisiei Europene (CE) de a impune taxe la unele produse importate din SUA, in…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma inundatiilor produse dupa ruperea unui baraj din Valea Rift din Kenya a ajuns la 47, iar bilantul ar putea creste pe masura ce alte trupuri sunt scoase din noroi, a informat joi seful politiei locale. ''Pana acum sunt 47 de morti.…

- În jur de 30 de persoane au fost ranite în urma unei explozii ce a avut loc joi în cartierul Stamford Hill din Londra, informeaza site-ul agenției de presa Reuters și BBC. Deflagrația s-a produs în timpul unui festival al comunitații evreiești. Potrivit martorilor,…

- Crucea Rosie din Kenya estimeaza ca cel putin 100 de persoane si-au pierdut viata de la inceputul lunii aprilie si circa 200.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca domiciliul din cauza inundatiilor, alunecarilor de teren si ploilor torentiale, un dezastru umanitar care are nevoie de fonduri…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto, iar incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, a anuntat politia canadiana. Bilantul prezentat de Reuters a fost comunicat de adjunctul sefului politiei din...

- Prin HG 177/2018, Guvernul a aprobat repartizarea a 57.777.000 lei din fondul de intervenție celor noua județe unde s-au produs pagube materiale importante in urma alunecarilor de teren și inundațiilor din luna martie. Județul Prahova primește aproximativ 12 milioane lei pentru consolidarea și refacerea…

- Administratorii celor doua drumuri județene afectate de alunecarea de teren – la Teslui și apa stransa de pe versanți, care nu a mai putut fi preluata de baraj – la Valeni vor apela la soluții provizorii pentru a le reda ...