Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale care au afectat regiunea Marii Negre din Turcia au dus la inundatii si alunecari de teren, iar o persoana si-a pierdut viata in provincia nordica Samsun, a anuntat luni ministrul Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, potrivit agentiei DPA.Unele drumuri au fost inchise din cauza…

- Ambasadorul SUA in Romania (2019-2021), Adrian Zuckerman, a declarat ca, in viitor, SUA ar putea construi o baza militara americana in Romania. Intrebat de dcnews.ro daca SUA ar putea crea o baza americana in Romania, cum se intampla in Polonia, Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania in perioada…

- Marian Neacsu a declarat ca acest proiect va face legatura intre resursele de gaze naturale exploatate din perimetrul Neptun Deep si coridorul BRUA. “Suntem la un eveniment important nu numai pentru industria energetica din Romania, ci in general pentru profilul investitional al statului roman. Apreciem…

- De la 1 iulie, Turcia va majora taxa pentru trecerea navelor prin stramtorile Bosfor și Dardanele cu peste 8%. Valoarea de baza a francilor de aur in coeficienți fiscali și de taxa este stabilita la 4,42 dolari pe tonaj net al unei nave comerciale.Aceasta decizie a fost luata de Direcția Generala…

- Portul Odesa a fost avariat in urma unui atac cu drone care a avut loc in noaptea de duminica spre luni. Odesa este principalul port al ucrainenilor de la Marea Neagra prin care se exporta cereale in intreaga lume, informeaza Mediafax.Un atac cu drone a avariat in cursul nopții o parte din infrastructura…

- “Tinand cont de intreaga gama de circumstante si tinand cont de apelurile partenerilor nostri, am sustinut initiativa presedintelui Erdogan atunci cand a propus prelungirea acestui acord pentru inca doua luni, intelegand clar ca aceste doua luni vor fi decisive”, a declarat Serghei Lavrov la o conferinta…

- Miron Mitrea susține ca deși alegerile sunt importante in Turcia și pentru contextul zonei Marii Negre, cu toate astea o eventuala infrangere a lui Erdogan nu ar schimba foarte mult lucrurile:"Turcia e țara cu cea mai mare ieșire dupa Rusia la Marea Neagra, ne intereseaza foarte mult ce se intampla…

- Un delegat ucrainean l-a lovit cu pumnul in fața pe un delegat rus in timpul unei reuniuni a națiunilor de la Marea Neagra din capitala Turciei, Ankara, joi, dupa ce steagul ucrainean i-a fost smuls pentru a nu aparea pe fundalul unui interviu video cu principalul delegat rus, transmite Reuters. Olesandr…