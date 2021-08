Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata, alte 14 au fost ranite si zeci au ramas blocate sub pamant dupa o alunecare de teren produsa miercuri pe o autostrada din statul indian Himachal Pradesh, in nordul regiunii himalayene, relateaza Reuters. Circa 30 de persoane au ramas blocate, inclusiv…

- Paisprezece persoane au murit si 18 au fost ranite in urma accidentului unui autobuz, survenit duminica dimineata devreme in provincia vestica turca Balikesir, potrivit biroului guvernatorului regional. Radio-televiziunea TRT a relatat ca autobuzul s-a rasturnat si a iesit de pe sosea. Cauza accidentului…

- Parchetul olandez ancheteaza un barbat care este suspecatat de asistare ilegala la sinucidere, dupa decesul a cel puțin șase persoane carora le-ar fi furnizat un produs letal, relateaza AFP.Suspectul în vârsta de 28 de ani, din Eindhoven (sud), a fost arestat marți și de atunci este…

- Cele mai abundente precipitatii din ultimele decenii au provocat inundatii masive in metropola Zhengzhou, din centrul Chinei. Cel puțin 12 peroane au murit, iar apele au inundat reteaua de metrou, unde sute de persoane au ramas blocate.

- Cel puțin 150 de persoane și-au pierdut viața in urma intemperiilor violente din Germania și Belgia. Sute de persoane sunt date disparute in continuare in Germania. Peste o suta de mii au ramas fara curent electric.

- Cel putin zece persoane, dintre care sase chinezi, au fost ucise miercuri in explozia de origine inca necunoscuta a unui autobuz care s-a rasturnat apoi intr-o rapa in nord-vestul Pakistanului, potrivit unor surse administrative si din politie, citate de France Presse si DPA. "Explozia a provocat…

- Cinci persoane au murit si mai multe au fost prinse sub daramaturi dupa ce o cladire din orașul Chenzou s-a prabusit duminica dimineața. Un bloc rezidential din orasul Chenzhou, provincia Hunan, s-a prabusit la scurt timp dupa miezul noptii, a transmis televiziunea de stat CCTV, preluata de Agerpres.…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei conducete de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste…