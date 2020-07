Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale in cantitati record care au afectat saptamana aceasta regiunea Kyushu din sud-vestul Japoniei au provocat 70 de decese pana duminica, in timp ce salvatorii continua operatiunile de cautare a persoanelor date disparute, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. 63 dintre cele…

- Ploile torentiale au provocat cel putin 12 decese weekendul trecut in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, tara care se confrunta cu inundatii grave de la inceputul lunii iunie, au anuntat luni mai multe companii mass-media locale, potrivit AFP.

- Inundatii severe in estul Republicii Democrate Congo. Cel putin 25 de oameni au murit, iar aproape 50 au fost raniti in urma intemperiilor. Totodata, in jur de 3500 de locuinte au fost distruse de puhoaie. Ploile torentiale au provocat iesirea din albie a unui rau.