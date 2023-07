Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Doksuri a lovit miercuri nordul Filipinelor, cauzand intreruperi de curent electric si ploi abundente, in timp ce mii de persoane isi cautau adapost la vecini cu locuinte mai sigure sau in centre de evacuare de urgenta, relateaza AFP.

- Salvatorii au fost mobilizați și au intervenit de urgența, in numar mare, la locul dezastrului. Unsprezece persoane au murit dupa ce acoperisul unei sali de sport de la o școala gimnaziala s-a prabusit in nord-estul Chinei, relateaza bbc.com. Nenorocirea a avut loc in timp ce sala era folosita de o…

- Ploi torențiale in estul Chinei: Cinci persoane si-au pierdut viata si doua sunt date disparuteCinci persoane si-au pierdut viata si doua sunt date disparute dupa ce o ploaie torentiala a inundat sambata un sat din apropierea orasului Hangzhou din estul Chinei, potrivit mass-media de stat, informeaza…

- Ciclon in China: Zeci de mii de persoane evacuate si zeci de zboruri au fost anulate. Zeci de mii de persoane au fost evacuate luni in sudul Chinei si Vietnam si zeci de zboruri au fost anulate din cauza sosirii unui ciclon, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, informeaza Agerpres. CITESTE…

- Zeci de mii de persoane urmau sa fie evacuate luni in sudul Chinei si in Vietnam, iar zeci de zboruri sa fie anulate, din cauza unui ciclon care se apropia de continent, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP.Rafale puternice de vant si ploi diluviene urmau sa mature litoralul provinciilor…

- Cel putin 31 de persoane au fost ucise intr-o explozie care a avut loc miercuri seara la un restaurant din orasul Yinchuan, in nord-vestul Chinei, a informat agentia oficiala de stiri Xinhua, preluata de AFP.

- Pompierii din Chișinau și Balți au fost alertați la lichidarea a doua incendii noaptea trecuta. In primul caz pompierii din capitala au intervenit la stingerea flacarilor intr-o debara, in cel de-al doilea caz, echipele de intervenție au stins focul intr-un apartament.