Inundații puternice în India! Bilanțul deceselor ajunge la 24 Sudul Indiei a fost afectat de inundații puternice, dupa ce ploile au umplut raurile care au ieșit din matca și au inundat sate și orașe. In urma tragediei, cel puțin 24 de oameni au murit, dar autoritațile se așteapta ca numarul sa creasca, informeaza BBC . Mai multe case din districtul Kottayam, din statul Kerala, au fost distruse complet de viituri. Mii de oameni au fost evacuați, fiind create peste 100 de tabere pentru refugiați. Printre victime se numara și cinci copii. Multe persoane sunt date disparute, astfel ca numarul celor decedați ar putea fi mult mai mare. Pe rețelele de socializare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

