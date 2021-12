Inundații pe Valea Prahovei. Mai mulți oameni au fost evacuați din case Ploile puternice din ultimele ore au produs inundații puternice. Ma mulți oameni care locuiesc in stațiunile de pe Valea Prahovei au fost evacuați din case. Pompierii au actionat, in noaptea de sambata spre duminica, pentru evacuarea apei din locuinte de pe Valea Prahova, dar si pentru indepartarea unor copaci si stalpi electrici doborati de vant in mai multe localitati, actionandu-se in continuare in contextul fenomenelor meteorologice. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, s-a intervenit pentru evacuarea apei din trei locuinte la Busteni, Azuga si Breaza si dintr-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

