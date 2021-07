Stiri pe aceeasi tema

- Incendii de vegetatie au fost raportate luni in mai multe regiuni din sudul Europei, fiind sustinute de vremea caniculara si de vanturi puternice, in timp ce nordul Europei abia ce isi revine dupa un sfarsit de saptamana afectat de ploi torentiale si inundatii, transmite Reuters. In Grecia, premierul…

- In doar cateva ore, pompierii au primit aproximativ 300 de apeluri de la oameni care anunțau ca subsolurile le-au fost inundate sau ca strazile sunt blocate, iar oficialii au recomandat evitarea deplasarilor.Poliția le-a transmis șoferilor, printr-un mesaj pe Twitter, sa nu incerce sa avanseze pe drumurile…

- Londra a fost lovita, duminica, de ploi torențiale care au facut ravagii in capitala britanica. Canalizarea a refulat in multe zone, iar parcarile subterane sau pasajele rutiere au fost printre cele mai afectate. Rețeaua de metrou a fost inundata, mai multe stații fiind inchise simultan. Peste 300 de…

- Ploile torentiale insotite de vant care s-au abatut peste sud-estul Angliei au provocat duminica seara inundatii pana pe strazile Londrei, unde transportul a fost afectat, noteaza AFP. Serviciile de salvare se confrunta cu "inundatii puternice" peste tot in capitala britanica, a scris pe Twitter in…

- Probleme sunt si in alte parti ale Europei. 33 de oameni și-au pierdut viața in vestul continentului in urma unor puternice inundații. Parți din Germania, Olanda, Belgia si Luxemburg sunt sub ape. Cea mai grava situație este in Germania unde s-au revarsat trei rauri importante.

- In UE, decizia a fost luata in unanimitate de miniștrii de Externe, la reuniunea Consiliului UE, desfasurata la Luxemburg.”Aceasta nu se intampla in fiecare zi, dar (acum) UE este pe aceeasi linie. Avem deja sanctiuni care vizeaza persoane. Iar acum avem sanctiuni in sapte sectoare economice, incepand…

- Ploile din ultimele 24 de ore au provocat pagube substantiale in Bucuresti si in alte 49 de localitati din tara. Doua persoane au fost luate de ape, 7 persoane au fost evacuate in Bacau, iar pentru cei 12...