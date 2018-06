Stiri pe aceeasi tema

- Este cod roșu de ploi abundente, miercuri seara, în Banat. Ministerul Afacerilor Interne anunța ca sunt mobilizați pentru a interveni peste 3.300 de pompieri în toate zonele afectate și s-a impus asigurarea rezervei de personal.

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat sambata dimineata, pe DN 6, intre localitatile Stalpu si Valea Plopilor, in judetul Giurgiu, unde a avut loc un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- (update 10:17) Circulația a fost redirecționata. Circulația blocata pe strada Puskin din capitala in urma unui eveniment ce se desfașoara in Piața Marii Adunari Naționale. Traficul a fost blocat fara a fi redirecționat.

- Circulația rutiera este ingreunata, in acest moment pe Calea Severinului, in zona Marlorex, din cauza ca pe un segment de cateva zeci de metri s-a strans o cantitatea foarte mare de apa. Șoferii incetinesc pentru a traversa porțiunea respectiva de ...

- Un accident ingrozitor a avut loc, in aceasta dimineața, in zona podului de la intrarea in orașul Beclean. Un microbuz cu pasageri s-a izbit violent de alte 2 autoturisme. In urma coliziunii, 5 persoane au fost ranite, iar circulația a fost blocata.

- Cateva zeci de curti ale unor gospodarii din satele Crisan si Caraorman comuna Crisan, din Delta Dunarii, sunt inundate din cauza cresterii din ultima luna a nivelului apei Dunarii, iar autoritatea locala nu mai are motorina necesara utilajelor folosite pentru scoaterea excesului de umiditate din sol,…

- Patru gospodarii sunt inundate, marti, in comuna teleormaneana Nanov, dupa topirea zapezii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. "Sunt inundatii la Nanov. Patru gospodarii/curti sunt afectate ca urmare a topirii zapezii", precizeaza ISU Teleorman. …

- Linia 41 e blocata in ambele sensuri, din cauza ploii inghețate. Regia Autonoma de Transport București anunța, prin intermediul unui comunicat, ca un tramvai al liniei 41 s-a defectat, pe șoseaua Virtuții, la Pod Ciurel, sensul spre Piața Presei. La fața locului au ajuns echipajele de intervenție, iar…