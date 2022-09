Inundaţii în zona unui bâlci din Huşi; pompierii au intervenit pentru evacuarea apei Precipitatiile abundente inregistrate in noaptea de vineri spre sambata au produs inundatii pe terenul unde este amplasat balciul anual desfasurat in municipiul Husi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Inundatii in zona unui balci din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Inundatii in zona unui balci din…

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la doua anexe ale unei case din municipiul Vaslui, pompierii intervenind la fata locului cu trei autospeciale de stingere, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Apa aproape trece de roțile mașinilor și nu se poate circula in condiții de siguranța, vineri, pe Drumul Național 7 - Valea Oltului, in zona Calimanești, dupa ploaia torențiala. Pentru a nu crea blocaje, traficul a fost deviat pe șoseaua de centura a orașului. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pompierii prahoveni au fost solicitati, marti seara, sa intervina in cazul unor inundatii care s-au produs in statiunea Sinaia si in localitatea Banesti, ca urmare a ploii torentiale, probleme fiind anuntate si in orasul Busteni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pompierii din Satu Mare intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la groapa ecologica de la Doba. Au fost dislocate trei autospeciale, dintre care una de capacitate mare, veche de 50 de ani, care s-a si defectat in timpul interventiei. Peste 20 de pompieri au lucrat pentru stingerea…

- Pompierii timișoreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu la Parohia Catolica. La incendiu s-au deplasat de urgența 21 de pompieri din cadrul celor doua detașamente de pompieri din Timișoara cu 4 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de lucru și salvare de la inalțime și un echipaj SMURD.…

- Pompierii harghiteni au intervenit, vineri dupa-amiaza, pentru salvarea unui cal care cazuse intr-o groapa cu apa, in localitatea Salard, judetul Mures. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat care a inotat pana pe o insula din Dunare, dar s-a ranit la un braț, a fost salvat marți de pompierii din Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Pompierii doljeni au avut, marti, mai multe interventii pentru indepartarea unor copaci daramati de furtuna, dar si a unor acoperisuri luate de vant. De asemenea, cateva beciuri au fost inundate in urma unei ploi torentiale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…