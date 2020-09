Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii actioneaza cu motopompe si autospeciale pentru evacuarea apei din zonele inundate in Petroșani, anunța ISU Hunedoara. Mai multe echipaje ale Detasamentului Petrosani sunt implicate in...

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi pe șoseaua care leaga localitațile Toplita și Lunca Cernii, in județul Hunedoara. Tragedia a avut loc pe Drumul Judetean 687D, in localitatea Hasdau. „Astazi, in jurul orei 12.00, un barbat in varsta 47 de ani, din municipiul Hunedoara, care conducea…

Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dimineata, la o gospodarie din satul Costesti – județul Hunedoara. Cele șase persoane aflate in locuința – printre care și doi copii, s-au autoevacuat din casa in ultimul moment.

- Emiratele Arabe Unite au anunțat miercuri ca primul reactor al centralei nucleare din Barakah a fost conectat cu succes la rețeaua electrica a țarii, scrie AFP.Într-un comunicat, cele doua companii însarcinate cu operațiunea au precizat ca au "conectat cu succes și în…

In intervalul miercuri ora 15:00 – joi ora 2:00, in Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin vor fi perioade cu instabilitate atmosferica...

- Aradul, Caraș-Severin și Hunedoara sunt sub cod galben de vreme rea, astazi de la ora 10 pana la ora 23. Potrivit ANM, in Maramureș, Transilvania, Crișana și local in Banat, Moldova și Muntenia, precum și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse…

Un tanar de 24 de ani a fost dat disparut, duminica, in apele lacului de acumulare Cincis, de langa municipiul Hunedoara, in zona fiind prezente...