- Un brasovean a fost retinut dupa ce, beat fiind, a distrus aproape 60 de masini parcate pe mai multe strazi din orasul Brasov. Inspectoratul de Politie Judetean Brasov a fost sesizat prin 112 ca un barbat ar provoca distrugeri mai multor masini situate pe strada Zizinului din orasul Brasov. Au fost…

- Reprezentantul SC Telescaun Vatra Dornei, Paul Bonches, a afirmat ca incidentul de duminica, in urma caruia aproximativ 50 de persoane au ramas blocate in telescaun, a fost cauzat de un sofer care a intrat cu masina intr-o zona interzisa traficului rutier si a lovit un scaun al telescaunului. El…

- Brigada Rutiera a anuntat ca, sambata in jurul orei 16.00, a avut loc un accident in parcarea subterana a unui centru comercial din sectorul 6. Incidentul a avut loc la AFI Cotroceni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Inundatii severe in statul New South Wales din Australia. Zeci de case si masini au fost inundate in urma ploilor poternice. Din imaginile surprinse de martori se vad automobile care circula pe strazi si sunt acoperite de apa.

- Aproximativ 130 de oameni au fost scoși de sub ruinele teatrului din Mariupol bombardat de ruși. Supraviețuitorii se aflau in adapostul antiaerian de sub teatru, a anunțat Avocatul Poporului din Ucraina, potrivit Sky News. Forțele ruse au lovit teatrul in urma cu doua zile, in ciuda cuvantului „copii”…

- Cel puțin 18 oameni au murit in urma inundațiilor catastrofale provocate de ploile torențiale, la Rio de Janeiro. Șuvoaiele au fost atat de puternice incat au tarat cu ele inclusiv construcții, pe langa mașini și trunchiuri de copaci smulși din radacini. Distrugerile sunt atat de mari și pentru ca s-au…

- Salvamontistii au inregistrat 57 de apeluri in doar 24 de ore, cele mai multe pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic, 59 de persoane fiind salvate. 24 dintre acestea au fost transportate la spital. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 57 apeluri prin care se solicita…

