- Ploile torentiale si furtunile care s-au abatut sambata asupra capitalei Turciei, Ankara, au provocat pagube importante in special in cartierul Mamak, informeaza duminica agentia DPA. Peste o suta de masini au fost luate de viitura in cartierul din estul capitalei, a anuntat agentia de stiri Dogan.…

- O parte a capitalei turce, Ankara, a fost surprinsa sambata de o ploaie diluviana, care a provocat inundatii si a transformat strazile in torente, provocand ranirea a sase persoane, relateaza AFP. "Este o catastrofa naturala. Nu exista pierderi de vieti omenesti, dar sase persoane sunt ranite si exista…

- Accident pe Autostrada Soarelui, la Lehliu! Sase persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp la kilometrul 64 de pe A2, autostrada care leaga Bucurestiul de Constanta. Mii de soferi sunt acum blocati in trafic. Yeci de mii de romani se intorc in aceste momente…

- Un barbat, de 31 ani, din Biruinta, a condus un autoturism, pe DN 38 in Topraisar, dinspre Negru Voda catre Constanta si ajungand in dreptul imobilului cu nr 7, din cauza nepastrarii unei distante de siguranta, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 25 ani, din Techirghiol, in…

- Doua autoturisme avariate și trei persoane la spital. Acesta este bilanțul unui accident ce a avut loc în urma cu puțin timp în zona podului nou de la Agigea, în apropiere de Ro-Ro. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit din cauza unui șofer neatent, iar în…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Un tribunal din Istanbul a condamnat marti un membru al opozitiei la aproape sase ani de inchisoare pentru ca a transmis presei o inregistrare video care, potrivit acestuia, dovedea ca Ankara a livrat...

- Politia turca a retinut 48 de persoane care sunt suspectate ca ar fi membri ISIS. Cei retinuti sunt suspectati ca pregateau un atentat, conform purtatorului de cuvant al politiei din Istanbul, scrie Reuters.