Inundații în Turcia: Numărul morților urcă la 17 Cel puțin 17 persoane au murit în urma inundațiilor din nordul Turciei, în timp ce țara încearca sa-și revina din cauza incendiilor mortale, au declarat joi autoritațile, potrivit AFP.



"Din pacate, 15 persoane și-au pierdut viața în provincia Kastamonu și doua în provincia Sinop", a declarat agenția guvernamentala responsabila cu dezastrele naturale (AFAD) într-un comunicat. O persoana a fost, de asemenea, raportata disparuta.



Bilanțul oficial anterior a raportat 11 decese.



Inundațiile, care au afectat în principal provinciile…

Sursa articol: hotnews.ro

