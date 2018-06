Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, pe 1, 2 și 3 iunie, la Baza Sportiva Bradu s-a desfașurat competiția ”Cupa Speranțelor” la fotbal, organizata de Clubul Sportiv Real Bradu. La competiție au participat 18 echipe, adica peste 200 de copii, din Bradu, Ramnicu Valcea, Slatina, Brașov, Mioveni, Pitești, Roșiori, Curtea…

- Un autocar cu 30 de pasageri, intre care 13 copii, a fost implicat, duminica, intr-un accident in comuna Draganu din județul Argeș. In urma impactului dintre autocar si o masina, trei persoane au fost ranite, intre acestea doua fiind incarcerate, informeaza agentia Mediafax.Potrivit ISU Arges,…

- Accidentul a avut loc pe DN 7, in localitatea Draganu-Olteni, judetul Arges. In autocarul care s-a ciocnit de o masina se aflau 17 adulti si 13 copii, toti pasagerii fiind teferi. Din masina insa trei persoane au fost ranite, doua fiind gasite incarcerate. Mai multe autospeciale intervin la…

- Ieri dimineața, polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Pitești și Valcea, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Pitești au desfașurat noua percheziții domiciliare, in municipiul Ramnicu Valcea și in orașul Calimanești, la locuințele a 5 persoane banuite de infracțiuni…

- O serie de perechizitii au fost facute in aceasta dimineata, de 25 aprilie, in Ramnicu Valcea si Calimanesti, de catre procurorii DIICOT si ofiteri de politie de la Combaterea Criminalitatii Organizate din Arges si Valcea. Operatiunea vizeaza destructurarea unui grup specializat in trafic de persoane,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza catre capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe mai multe tronsoane de drumuri nationale si autostrazi, astfel: - DN1, in statiunile montane de…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, luni, pe mai multe drumuri nationale si autostrazi din tara, la finalul vacantei de Pasti, politistii recomandand prudenta in trafic. Este aglomerat pe DN 1, DN 6, DN 65, dar si pe A1 Bucuresti - Pitesti, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul IGPR.…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, vineri dimineata, pe DN7 Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu, din cauza ninsorii, iar pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea coloana de masini este de aproximativ 15 kilometri, informeaza reprezentantii Prefecturii Valcea si ai Inspectoratului de Politie Judetean…