Codul glaben de vreme rea anunțat de meteorologi și-a intrat in drepturi pe deplin in aceasta dupa-amiaza, furtuna care a traversat Timișul „varsand” o cantitate mare de precipitații, dar și grindina marunta, pe alocuri. In Timișoara, apa a inceput sa se adune, ca la fiecare ploaie torențiala, sub podul peste calea ferata de pe Calea […] Articolul Inundații in Timișoara și județ in urma unei furtuni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .