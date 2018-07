Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din Babeni au inceput, marti, evacuarea a aproximativ 70 de persoane din circa 25 de gospodarii, din cauza pericolului de inundatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru...

- Raul Cibin, care strabate orasul Sibiu, a depasit astazi cota de inundatie cu 3 centimetri. La intrarea in oras se instaleaza diguri de nisip. Totodata, satele din Marginimea Sibiului sunt pe punctul de a fi evacuate in cazul in care conditiile meteorologice vor continua sa fie nefavorabile.

- Judetul Constanta s a aflat astazi sub avertizari cod portocaliu si cod galben de ploi abundente. Mai multe zone au fost afectate de ploile torentiale. Una dintre acestea este zona Topalu Tichilesti, acolo unde apa a inundat un drum judetean. Din cauza nivelului ridicat al apei autoritatile au decis…

- Ploile abundente care au cazut in cursul zilei de miercuri si in timpul noptii au afectat 60 de localitati din 14 judete, sute de curti si zeci de case, dar si subsoluri, precum si patru obiective...

- Peste 30 de locuinte din zona metropolitana Manchester, din nord-vestul Angliei, au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetatie care se raspandeste in apropiere, transmite miercuri Reuters.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ''Horea'' al judetului Mures a anuntat vineri seara ca, in urma unor ploi torentiale, Drumul National 15, la kilometrul 150+100, pe raza comunei Lunca Bradului, a fost blocat de aluviuni, iar trei locuinte sunt izolate. Potrivit…

- Traficul feroviar este blocat, sambata, intre statiile Deda si Toplita, judetul Mures, dupa ce un copac a cazut pe linii. Pana la degajarea acestuia, doua trenuri cu pasageri sunt blocate in Lunca Bradului.

- Mai multe locuințe, strazi și instituții publice au fost inundate in județul Argeș din cauza precipitațiilor abundente. Potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, au fost afectate de inundații municipiul Pitești, orașul Ștefanești și comuna Bradu. Pe durata ploilor,…