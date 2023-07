Stiri pe aceeasi tema

- Inundații in Valcea: Apa a intrat in curtile oamenilor. Ploile abundente cazute duminica seara au provocat inundatii in unele zone din judetul Valcea. La Dragasani, pe strada Tudor Vladimirescu doua autoutilitare au ramas blocate in apa, pe un drum care trece pe sub un pod de cale ferata.Cei doi soferi…

- Case inundate, copaci doborati si drumuri blocate, iar acoperisul unui centru comercial a luat foc dupa ce a fost lovit de un fulger. Sunt urmarile ploilor abundente si furtunilor de ieri. Zeci de localitati din 14 judete au fost afectate, potrivit celui mai nou bilant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Cincizeci si noua de persoane au fost evacuate, sambata, dintr-o localitatea doljeana deoarece se aflau in pericol de inundatii. Acestea au fost duse la scoala din localitate sau la rude, iar autoritatile au transmis ca se afla in siguranta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat…

- 300 de locatari au fost evacuati dintr-un bloc care a luat foc. Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la un bloc de locuinte din municipiul Barlad. Au intervent 75 de pompieri si 17 autospeciale din cadrul detasamentelor Barlad si Vaslui si de la Sectia Husi a Inspectoratului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la un bloc de locuinte din municipiul Barlad, la fata locului intervenind 75 de pompieri si 17 autospeciale din cadrul detasamentelor Barlad si Vaslui si de la Sectia Husi a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Copiii mici trebuie supravegheați in permanența. O clipa de neatenție poate determina sfarșitul tragic al unui destin aflat la inceput de drum, iar noi, cei responsabili de soarta lui, nu trebuie sa uitam acest lucru, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani.

- BULETIN INFORMATIVLocatari evacuati in urma unui incendiu izbucnit intr un bloc din Oradea Doua familii au fost evacuate preventiv de pompieri, dupa ce un incendiu a izbucnit intr un bloc de pe strada Leonardo da Vinci din municipiul Oradea. Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit…

- FOTO: Ziua de 1 Iunie, petrecuta de copiii botoșaneni alaturi de pompieri Sute de copii au fost, astazi, alaturi de pompieri. Organizate in Piața Revoluției și in Parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani, activitațile dedicate Zilei Internaționale a Copilului au fost un bun prilej pentru ca cei…