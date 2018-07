Stiri pe aceeasi tema

- Circulatie oprita pe mai multe drumuri din zone afectate de inundatii Foto: Arhiva. Circulatia ramâne oprita si la aceasta ora pe mai multe drumuri din zone afectate de inundatii - detalii ne ofera subcomisar Adrian Creanga, de la Centrul Infotrafic: Adrian Creanga:…

- Romania are in acest moment circa 40.000 de kilometri de conducte de distributie a gazului natural, datele pentru 2016 de la Institutul National de Statistica, cele mai recente, aratand ca judetele cu cei mai multi kilometri de conducta sunt Mures, Prahova, Cluj, Ilfov si Bucuresti. La polul opus, judetele…

- Sociologul Marius Pieleanu a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire” rezultatele unui sondaj de opinie al Avangarde. Sondajele au fost facute in șapte județe mari din Romania și arata intenția de vot a oamenilor pentru Parlamenul Romaniei „Marja de abatere este undeva la 3%. Am selectat primele…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, de aceasta data in Prahova, marti dimineata. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 7:03.

- Meteorologii și hidrologii anunța fenomene meteo extreme, in urmatoarele ore, in județul Prahova. Miercuri dimineața, județul intra sub cod portocaliu de ploi abundente ( VEZI DETALII ), iar la ora 12.00, pe Teleajen va fi instituit cod portocaliu de inundații, dupa ce, la ora 6.00, pe toate raurile…

- Proba scrisa la Limba si Literatura Romana, in cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programata in centrele de examinare din Romania in cursul zilei de luni, 25 iunie. Ramaneti pe adevarul.ro pentru a afla in timp util subiectele la Romana BAC si rezolvarea acestora.

- Imagini de groaza, marți dupa-amiaza, pe drumul național 1, in dreptul orașului Campina, din județul Prahova. Un barbat s-a urcat pe podul de cale ferata care traverseaza DN1 și amenința ca se arunca de acolo. Un echipaj de poliție a blocat banda drumului pe care ar cadea individul daca s-ar arunca…

- Un grup de oameni de afaceri a realizat cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin din Romania, de aproape doua milioane de euro, care a vizat un teren din localitatea Baicoi, judetul Prahova, pe care urmeaza sa fie realizat un cartier de locuinte. Tranzactia a fost realizata prin intermediul…