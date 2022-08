INUNDAȚII în România! 15 județe din țară sunt vizate. Furtunile fac ravagii Vești proaste la nivel național. Ploile abundente din ultimele ore ar putea duce la inundații. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundatii si depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana luni dupa-amiaza in 14 bazine hidrografice de pe raza a 15 judete. Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 20 august, ora 12:00 – 22 august, ora 16:00, vor fi torenti si paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele hidrografice: Somesul Mic – bazin superior si afluenti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

