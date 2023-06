Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusesti au lovit cladiri civile in portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si in regiunea Donetk (est) in cursul noptii de marti spre miercuri, ucigand cel putin sase persoane, a informat armata ucraineana si oficiali locali.

- Cel putin noua oameni au murit si aproape o mie au fost evacuati in nordul Italiei, unde un ciclon a provocat inundatii catastrofale. Toate raurile s-au revarsat in urma cantitatilor uriase de apa aduse de ploile torentiale care au cazut fara intrerupere 36 de ore. Este o lupta contracronometru in…

- Cel puțin o persoana a murit in urma ploilor care au provocat inundații in regiunea Emilia Romagna din Italia, potrivit Reuters.Cel puțin o persoana a murit in urma ploilor abundente și a inundațiilor care au lovit regiunea italiana Emilia Romagna in ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri presa locala.…

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns și anul acesta la Suceava, fiind imparțita de PS Damaschin Dorneanul preoților din județ, din județele invecinate, din Ardeal, și din regiunea Cernauți. Puțin dupa ora 21.00, Lumina Sfanta de la Ierusalim a fost adusa de la București pe aeroportul din Suceava cu…

- Cel puțin opt persoane - inclusiv un copil de doi ani - au fost ucise in bombardamentele rusești asupra localitații Sloviansk, in regiunea Donbas din estul Ucrainei, scrie Rador.Guvernatorul Pavlo Kirilenko a declarat ca alte 21 de persoane au fost ranite in atacul asupra unui cartier rezidențial…

- Inteligența artificiala amenința tot mai multe locuri de munca și poate inlocui joburile repetitive, insa unele sunt mult mai puțin afectate. Cei care au meserii ce presupun creativitate și abilitați organizatorice este mai puțin probabil sa iși piarda locul de munca. Un profesor și un psiholog caștiga…

- Europarlamentarul si liderul REPER Dacian Ciolos a anunțat ca Romania va primi doar 10 milioane euro din rezerva UE drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, lucru confirmat de comisarul pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski. „Avem azi confirmarea…